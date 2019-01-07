İçişleri Bakanlığı'ndan 2018 asayiş verileri 

İçişleri Bakanlığı, 2018 yılına ait uyuşturucu operasyonu, trafikteki araç sayısı ile hırsızlık olayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 134 kişinin tutuklandı. Trafikteki araç sayısında, bir önceki yılın Kasım ve Aralık ayına göre yüzde 2.9'luk bir artış yaşandı. 2018 Aralık ayında bir önceki yıla göre toplam hırsızlık olay sayısı yüzde 19 azalırken, olayların yüzde 27'si aydınlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl zehir satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında Cumhuriyet dönemi rekoru kırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre operasyonlarda 18 ton eroin, 1 ton 165 kilogram kokain, 8 milyon 556 bin 529 adet ecstasy, 1 ton 168 kilogram bonzai ele geçirildi. Açıklamada, "Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturcuya geçen yıl ağır darbe vuruldu. 2018 yılında güvenlik güçlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar, gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen madde miktarında Cumhuriyet döneminin en büyük sayılarına ulaşıldı" denildi.