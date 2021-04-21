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İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması

21.04.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle resmi tatil olan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olmaya devam edecek.

Yayınlanan genelgeye göre, hafta sonu 10.00 - 7.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de uygulanacak.

Genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına dair esaslar belirlendi.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği çelenk sunma törenlerinin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

"Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak" denilen genelgede "Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek" ifadeleri yer aldı.

Genelgede ayrıca "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağı" kaydedildi.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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