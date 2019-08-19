HABER

İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 07:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı - Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararıAdana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı
HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldıHDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Diyarbakır İçişleri Bakanlığı mardin Van

En Çok Okunan Haberler

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

İzmir'den art arda kötü haberler! Köy boşaltıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 milyon lira cirosu olan lisede yazın da durmak yok

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Cayır cayır yandı: 72 yaşındayım böylesini görmedim

Duyar duymaz harekete geçtiler: 72 yaşındayım böylesini görmedim

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Ayvalık’ta 41 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 41 göçmen yakalandı

Samsun'da düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var!

Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.