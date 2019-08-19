HABER

İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme yapılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz: - "Seçildikleri günden beri terör örgütü ile aralarına mesafe koymayarak onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direkt Kandil'den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını işten çıkaranlar Türkiye Cumhuriyetinde belediye başkanlığı yapamaz"

OSMANİYE (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının söz konusu belediyeler ile ilgili kayyum kararının şehit aileleri ve gazileri memnun ettiğini dile getirdi.

Kararı yerinde bulduklarını belirten Öksüz, "Seçildikleri günden beri terör örgütü ile aralarına mesafe koymayarak onların propagandasını yapan, terörü sevdirici tavır ve davranışlarından vazgeçmeyen, talimatları direkt Kandil'den alarak terör örgütüne destek veren, şehit yakınlarını işten çıkaranlar Türkiye Cumhuriyetinde belediye başkanlığı yapamaz." diye konuştu.

Öksüz, halkın iradesiyle seçilenlere terör örgütlerine mesafeli oldukları sürece saygı duyacaklarını ifade ederek, "Şehit aileleri ve gaziler olarak halkın iradesiyle seçilen kişilere duyacağımız saygının tek şartı, yıllardır milletimize zarar veren, masum insanımızı katleden, bebek katili terör örgütüne karşı durdukları mesafeleridir." dedi.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Kırıkkale’de emekliler TOKİ’den ev sahibi olduKırıkkale’de emekliler TOKİ’den ev sahibi oldu
71 yaşında üniversiteli oldu71 yaşında üniversiteli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye Diyarbakır İçişleir Bakanlığı mardin Osmaniye Van

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Selin 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Maganda dehşeti! Küçük Selin'den acı haber

Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

2019 güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları (Ziraat, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası)

İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları güncellendi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Bir ilde büyük denetim! Belediye Başkanı duyurdu

Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika! PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.