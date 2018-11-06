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İçişleri Bakanlığından, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan Bedirhan Abo olduğu açıklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, 31 Ekim'de Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Kırmızı Kategori"de aranan Bedirhan Abo olduğu açıklandı.


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