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İçişleri Bakanlığından 32 ile 'PKK' genelgesi! Önlemler artacak, esnaf uyarılacak

26.10.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesine yönelik 32 ile gönderdiği genelgeye göre, yol kontrollerine ağırlık verilecek, sınır hattındaki önlemler gözden geçirilecek ve özellikle esnaf, teröristlerin yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak.

İçişleri Bakanlığından 32 ile 'PKK' genelgesi! Önlemler artacak, esnaf uyarılacak

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemek için aldığı tedbirler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32 ile genelge gönderdi.

Genelgede, operasyonlarla PKK'nın eylem gerçekleştiremez hale getirildiği, örgütün barındığı, kış üslenmesini geçireceği yaklaşık bin sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiği hatırlatıldı.

Operasyonlarla aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekilen genelgede, kırsalda hareket kabiliyeti kalmayan örgütün daha fazla kayıp vermesinin önüne geçmek amacıyla örgüt elebaşları tarafından mensuplarına kış üslenmesi hazırlıklarına başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

Genelgede, PKK'nın iş birlikçilerle irtibatı sürdürerek kış üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği vurgulandı.

ALINACAK ÖNLEMLER

Genelgeye göre, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.

Aralarında köy ve dağ yollarının da bulunduğu bölgelerde örgütün lojistik faaliyetine ilişkin şüpheli araçlarda arama yapılacak, buralardaki devriye sayısı artırılacak.

PKK'nın faaliyetlerine karşı istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek, özellikle yayladan dönüşlerde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınması ihtimaline karşın vatandaşlardan yaylada erzak bırakmamaları istenecek.

Bu süreçte sınır hattındaki tedbirler gözden geçirilecek, PKK'lıların tespiti amacıyla Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) etkin kullanılacak.

Örgütün sözde güvenli gördüğü evler ve kışı geçirmeyi planladığı yerlere insansız hava araçlarından, insanlı keşif uçaklarından da yararlanılarak nokta operasyonlar düzenlenecek.

PKK mensuplarının aileleri ile irtibat kurularak teröristlerin teslim olmaları konusundaki ikna çalışmalarına devam edilecek.

(AA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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