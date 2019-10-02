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İçişleri Bakanlığı'ndan '350 derneğe destek' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belirtilen 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde 27 Şubat 2019- 4 Mart 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olup, proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belirtilen 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde 27 Şubat 2019- 4 Mart 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olup, proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü grup toplantısında "İçişleri Bakanlığı 350 derneğe yardım yapmış. Hangi derneğe kaç lira yardım yaptığınız belli değil. Oysa Dernekler Kanunu'nda çok açık hüküm var. Nereye ne kadar para verdiyseniz oraya onu yazmak zorundasınız, söylemek zorundasınız." ifadelerine ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun, İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda mesnetsiz iddialarda bulunmaya devam ettiği belirtilerek, proje başvurularının mevzuat kapsamında bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildiği ve Bakanlığa tahsis edilen ödenekten derneklere destek sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Başvuru, değerlendirme, diğer tüm süreçleri şeffaf bir şekilde ve elektronik ortamda yürütülen proje desteklerine dair bilgiler Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belirtilen 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde 27 Şubat 2019- 4 Mart 2019 tarihleri arasında yayımlanmış olup, proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak hem Bakanlığımızı, hem Genel Müdürlüğümüzü, hem de sivil toplum örgütlerini töhmet altında bırakması nedeniyle özre davet ediyoruz."

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