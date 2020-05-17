İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine 'Yaz mevsimi trafik tedbirleri' konulu genelge

Yeni genelgeye göre; toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek. Özellikle şehirlerarası yollarda trafik denetimlerinin daha etkili olması için polis ve jandarma trafik birimlerinden karma ekipler oluşturulacak. Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekipleri görünür olacak, hafta sonları resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Tatil sezonun en yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında, olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak. Kontrollerde, emniyet kemeri denetimine ağırlık verilecek, otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek. Motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybının kaza riskini artırması nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek.

Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyeleri için yararlanılacak. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Mevsimlik tarım işçilerine taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına müsaade edilmeyecek. Yaya kazaları analiz edilecek, kazaların olduğu noktalarda gerekli önlemler alınacak. Tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerinin öncesinde sürücüleri uyarıcı “önce yaya” görseli çizilecek. Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturulması, trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi için eğitimlere önem verilecek. Denetimlerde yüz yüze iletişime önem verilecek, sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede denetimlerin arttığı dönemlerde, trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarında azalma olduğu, denetimlerin azaldığı dönemlerde ise can kayıplarının arttığı belirtildi. Genelgede trafik ekiplerinin özellikle şehirlerarası karayollarında ve şehir içi ana güzergâhlarda ekip ve yaya olarak görünür olması ve trafik denetimine dönük faaliyet göstermelerinin son derece önemli olduğu ifade edildi.

Genelgede, geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı Yaz Trafik Tedbirlerinde; tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının yayılım hızını kontrol altında tutmaya yönelik trafik tedbirleri ile salgının yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişe yönelik hareket tarzının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Genelgede, karayollarında 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Yaz Trafik Tedbirleri” şu şekilde sıralandı: -Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek Sosyal izolasyonu temine yönelik alınan tedbirlerin bir sonucu olarak şehir içi ana güzergahlarda ve şehirlerarası karayollarında seyreden araç sayısının azalması, ortalama hızların yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak; hız kontrolleri başta olmak üzere emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir trafik denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen %50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek. -Karma ekipler oluşturulacak Ülke ve il genelinde polis ve jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetlerinin zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik (özellikle şehirlerarası yollarda) olarak birleştirilecek. Böylelikle yol kullanıcılarının sürekli, etkili ve yoğun şekilde denetlenmeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak “Karma Ekipler” aracılığıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedeflenecek. Trafik polis ekipleri ile jandarma trafik timlerince müşterek yürütülen eş zamanlı yapılan şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında devamlılığı sağlanacak. -Trafik ekipleri görünür olacak Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları, personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek.

-Temmuz ve Ağustos ayında denetimler artırılacak Koronavirüs (Covid-19) salgınının/bulaşının yayılım hızının kontrol etkisinin azalması ile birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan “seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı” dikkate alınarak, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik, tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak. Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, “dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali” bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak. Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması azalması ile birlikte şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacılığı (TUR taşımacılığı) olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olabileceğinin dikkate alınması, bu faaliyetleri yürüten araçlara yönelik “Etkin, Yoğun ve Sürekli” trafik denetimleri planlanarak uygulanacak.

-Uykusuzluk ve dikkat dağınıklığına karşı şöförler, 05.00 -07.00 saatleri arasında araç dışına davet edilecek Ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları analiz edildiğinde günün 02.00-08.00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği görüldü. Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde oluşturduğu rehavetin kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak. -Emniyet kemeri denetimlerine özel önem verilecek Emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetimlere özel önem verilecek.Emniyet kemeri kullanılmasının trafik kazalarındaki hayati önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek.

Ayrıca 2019 yılında 45.742 motosiklet cinsi aracın ölümlü/yaralanmalı trafik kazasına karıştığı, 2018 yılına göre bu oranın %2 azaldığı, azalışın sürdürülmesine yönelik olarak motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. -Trafik yoğunluğu havadan denetlenecek Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde; karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin vb. uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek. Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin artırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek, özellikle ara yollarda da denetimlerin planlanacak.

Ayrıca, tarım araçlarının denetimlerinde; çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi yönünde tedbirler alınacak. -Yaya kazaları analiz edilecek Genelgede, 2019 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %18’inin yayaya çarpma şeklinde gerçekleştiği, hastane ölümleri dahil toplam ölümlerin ise %23,2’sinin yaya olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle, bu kazaların yer, gün, saat, hava ve yol koşulları, oluş şekilleri ile yaya ve sürücü kusurlarının analiz edilmesi, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemlerin uygulanması sağlanacak. Bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları sonlanıncaya kadar konunun UKOME/İ1 Trafik Komisyonu gündemine alınacak , uzman kişilerden oluşan çalışma grupları kurularak öneriler raporlaştırılacak. -Tüm ışıksız yaya ve okul geçitleri “önce yaya” yaya görseli çizilecek 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmiş, sürücülerin ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” görseli çizilmişti.

Bu görseller araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine çizilecek. Görünürlüğü azalan işaretlemeler ise yenilenecek. Sürücülere ve yayalara konunun sürekli ve ısrarla takip edildiğini göstermek amacıyla 2020 yılında da yaya önceliği/güvenliği kapsamındaki çalışmalar aynı kararlılıkla devam ettirilecek. Bu kapsamda, yaya önceliği/güvenliğiyle ilgili tüm illerde üst düzeyde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. -Sürücülere ve yolculara yönelik trafik eğitimlerine önem verilecek “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tüneli” bulunan illerde, bu alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara; yaya önceliği/güvenliği ile birlikte, cep telefonu kullanımı ve hızlı araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine veya farkedilmemesine neden olduğu gibi konular kısa video/slayt gösterimleri ile anlatılacak. EGM-Trafik Başkanlığı Polnet sayfasında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilmesi, en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirler alınacak.