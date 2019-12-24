İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesini istedi.
İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi.
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İçişleri Bakanlığından 81 ile Park Yasağı İhlali Uyarısı geldi. Bakanlık, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesini istedi.
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