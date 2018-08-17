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İçişleri Bakanlığından, Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.


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