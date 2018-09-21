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İçişleri Bakanlığından, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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