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İçişleri Bakanlığından "anıt" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

"(Jandarma Genel Komutanlığındaki anıta ilişkin iddialar) Anıt inşaatı tamamlandığında, projesine ve eserin aslına göre son halini alacaktır"

İçişleri Bakanlığından, Jandarma Genel Komutanlığındaki anıta ilişkin iddialarla ilgili, "Anıt inşaatı tamamlandığında, projesine ve eserin aslına göre son halini alacaktır." açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, bugün bir gazetedeki köşe yazısında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı bahçesindeki anıttan Atatürk büstünün ve Türk bayrağının kaldırıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

"Atatürkçü ordumuz vardı" başlığı ile yer alan köşe yazısının, İçişleri Bakanlığı ile ilgili yeniden bir fitne haberine kaynaklık teşkil ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu anıt ile ilgili yapılan çalışmanın; eser sahibinden alınan yazılı muvafakat doğrultusunda, 1998 yılında yapılmış olan anıtın kaidesinin yenilenmesi olduğu bildirildi.

"Arkadaki kaide, bulunduğu alan ile uyumlu olmadığından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız tarafından yeniden yaptırılmaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, anıt inşaatının hala devam ettiği dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anıt inşaatı tamamlandığında, projesine ve eserin aslına göre son halini alacaktır. Kamuoyunun böyle bir mesele ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntülerimizi bildirir, saygılarımızı sunarız."

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İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığından Atatürk heykelinin kaldırıldığı iddiaları jandarma genel komutanlığı

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