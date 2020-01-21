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  4. İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu

İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlalleri videosu

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak park yeri ihlallerini videoyla gösterdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşların park etmesi halinde araçlarının çekilmesine neden olacak noktalara değinildi.

Videoda, trafik akışını olumsuz etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park, engelli sürücülere ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakınındaki alanlar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ile çıkışları, alt geçit, üst geçit ve köprülerin üzeri veya bunlara yakın mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakınına konulacak araçların çekileceği bilgisi paylaşılıyor.

Videonun sonunda, bu noktalara park eden sürücülere 132 ile 264 lira arasında değişen miktarlarda idari ceza uygulanacağı da anlatılıyor.

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