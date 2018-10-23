HABER

İçişleri Bakanlığından "Battal İlgezdi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır"

İçişleri Bakanlığınca, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığı"na dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır."

PARTNERBol bol yiyin diyemem! Çünkü...Bol bol yiyin diyemem! Çünkü...
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresiCNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi
Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldıBattal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi İçişleri Bakanlığı nikah soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.