İçişleri Bakanlığı’ndan Beş İlde IŞİD Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü IŞİD’in (DEAŞ) faaliyetlerine karşı dün beş ilde yapılan operasyonlarda yedi kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 02.11.2019 tarihinde Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere beşilde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir” bilgisi verildi. Operasyonda IŞİD bağlantısı gerekçesiyle yedi kişinin yakalandığı ve bunlarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, IŞİD’le bağlantılı söz konusu bu kişilerle “Gözaltına alınan bir örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık 1500-2000 yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün “zekat emiri” olarak faaliyet gösterdiği, iki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu, ayrıca bu iki örgüt üyesinin örgüt kamplarında yetiştirilen yabancı terörist savaşçıları, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyonundan sorumlu oldukları, diğer dört örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Operasyon pek çok örgüt materyaline de el konulduğu ifade edildi.

