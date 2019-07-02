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İçişleri Bakanlığından "düğün" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi - Genelgeye göre, düğünlerde havaya ateş açılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek, havaya ateş açılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak, havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak - Genelgeye ek bu yıl yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurularak, genel emirlere uygun, söz konusu etkinliklerde önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, kontrollerin artırılması, mahalli şartlara göre ilave tedbirlerin alınması istendi

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine tekrar gönderilen genelgede, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen önlemler sıralandı.

Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak.

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

Katıldığı organizasyonlarda silahıyla havaya ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

- Bakanlıktan valiliklere "kontrolleri artırın" uyarısı

Valiliklerce, bu önlemleri içeren "genel emirler" yayımlanarak, yürürlüğe konuldu. Valiliklere geçen yıl gönderilen genelgeye ek olarak, bu yıl yaz aylarında düğün ve organizasyonların artacağı göz önünde bulundurulup, genel emirlere uygun olarak söz konusu etkinliklerde önleyici tedbirlerin gözden geçirilmesi, kontrollerin artırılması, mahalli şartlara göre ilave tedbirlerin alınması istendi.

Ayrıca genelgeyle bu denetimlerin bizzat valiler, kaymakamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından önemle takip edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi uyarısında yapıldı.

- Yaşanan üzücü olay sayısı yüzde 18,5 azaldı

Bakanlığın valiliklerden almasını istediği önlemler, yaşanan üzücü olay sayılarına da yansıdı. Geçen yıl eylül ile bu yıl haziran aylarında meydana gelen olay sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5'lik düşüş sağlandı.

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