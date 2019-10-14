HABER

İçişleri Bakanlığından Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur"

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter'dan "pasaport verilmediği için bebekler Ege'de öldüler" şeklinde iddiada bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Pasaport iş ve işlemleri keyfi uygulamalara göre değil, mevzuat hükümlerine göre yürürlükte olup, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının talimatıyla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken hayatını kaybedenlerden, bu terör örgütü sorumludur. Bakanlığımızı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır."

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bir konuşmada pasaport verilmediği için içinde bebeklerin de olduğu yaklaşık 30 Türk vatandaşının Ege Denizi ve Meriç Nehri'nde boğulduğunu iddia etmişti.

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştüGenelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar: Tel Abyad, Resulayn kontrol altında (2)Bakan Akar: Tel Abyad, Resulayn kontrol altında (2)
Anahtar Kelimeler:
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İçişleri Bakanlığı Pasaport

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.