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İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

29.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun taraflı olmakla eleştirdiği vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı "militan" ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik "militan" benzetmesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu.

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik "militan" ifadesini kullanması üzerine başlayan tartışma sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanlığı bir genelge yazıyor, bütün valiliklere hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız, hepiniz yolsuzluğun militanısınız, ahlaksızlığın militanısınız" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada da, "militan" tartışmalarına ilişkin, "Bizim burada kast ettiğimiz, devletin tarafsızlığıdır, vatandaşlarına karşı tarafsızlığıdır. Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Onlar tarafsızdırlar" demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapmıştı. Bakanlık avukatları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan birçok ilin valisinin de bulundukları illerde Cumhuriyet Savcılıklarına giderek, Berhan Şimşek ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları, Ankara Valiliği’nin de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

DHA/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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