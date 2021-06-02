İçişleri Bakanlığı’ndan LGS Genelgesi

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının arttırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

Genelgede LGS sınacının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda düzenlenmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İçişleri Bakanlığı, 6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” başlıklı genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30 - 12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın (LGS) iki oturum halinde yapılacağı ifade edildi.

- Valiler ve kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak. Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını arttıracak çalışmalara ağırlık verilecek.”

Kararlara ilişkin açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yapıldı. Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da 1 Haziran’da yapılan açıklamada, LGS sınavı için son hazırlıklarla ilgili kararların alındığı belirtilmişti.

﻿ 6 Haziran'da iki oturum olarak yapılacak sınavın 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirileceğini söyleyen Özer, "Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı” dedi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sınav merkezlerindeki görevli sayısında da artış kararı alındı. 2019 yılında 148 bin 946 sınav görevlisinin görev yaptığı, 2021 yılında ise bu rakamın yaklaşık 350 bine çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sınav günü salgın tedbirlerinin uygulanması hususunda rehber öğretmenler de destek verecek. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binalarının temizlenmesi, sınav görevlilerinin temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanması ve sınav merkezlerine ve binaların bahçelerine sadece öğrenci ve görevlilerin alınması da LGS hazırlıklarıyla ilgili paylaşılan ayrıntılar arasında.

Ayrıca Özer’in açıklamalarına göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınava girecek tüm öğrencilere ve sınav yerinde görev alacaklara, maske ve dezenfektanlar okullarda ücretsiz olarak temin edilecek, binalarda “el antiseptiği ve yedek maske” bulundurulacak.

