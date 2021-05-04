İçişleri Bakanlığından marketlerde yeni tedbirler

Marketlerde oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Koronavirüs salgını ile mücadele için 29 Nisan Cuma gününden bu yana sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye'de, İçişleri Bakanlığı marketlerdeki ürünlerin satışına yönelik yeni tedbirler getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Market Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler sıralandı.

Buna göre, bütün marketlerde, zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Ancak kozmetik ürünleri, parfümeri ve makyaj malzemelerini kapsamıyor.