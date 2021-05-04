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İçişleri Bakanlığından marketlerde yeni tedbirler

04.05.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, "tam kapanma" döneminde marketlerde zorunlu ihtiyaçlar dışında her türlü ürünün satışını yasakladı.

İçişleri Bakanlığından marketlerde yeni tedbirler

Marketlerde oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.Koronavirüs salgını ile mücadele için 29 Nisan Cuma gününden bu yana sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Türkiye'de, İçişleri Bakanlığı marketlerdeki ürünlerin satışına yönelik yeni tedbirler getirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Market Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaşların zorunlu ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler sıralandı.

Buna göre, bütün marketlerde, zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Ancak kozmetik ürünleri, parfümeri ve makyaj malzemelerini kapsamıyor.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Marketlere ilişkin tüm kısıtlamalar zincir marketler ile süpermarketleri de kapsıyor.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin geçen hafta gönderdiği genelgede temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerlerin belirli saatler içinde faaliyet gösterebileceğini bildirmişti. Zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların "tam kapanma" döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı belirtilmişti.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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