İçişleri Bakanlığından mart ayı değerlendirmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Çataklı, Bakanlıktaki basın toplantı odasında yaptığı mart ayı değerlendirmesinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mart ayında 7'si büyük ve 37'si orta çaplı olmak üzere 8 bin 910 kırsal operasyon, şehirlerde de 2 bin 210 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi." diyen Çataklı, bu teröristlerin arasında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Sorhin Nevroz" kod adlı Öznür Bal, Serkan Tüncer ve "Dilxwaz Tori" kod adlı Orhan Ok ile sözde bölge sorumlusu olduğu tespit edilen "Aras Rezzan" kod adlı İran uyruklu PKK/KCK'lı teröristin de yer aldığını belirtti. Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerin 15'inin ölü, 30'unun sağ ele geçirildiğini, 39'unun teslim olduğunu dile getirerek, terör örgütlerine yardım veya yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 bin 716 şüpheliden 645'inin tutuklandığını ifade etti.

Operasyonlarda 143 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 41'i ağır ve uzun namlulu 99 silah ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti. - Bin 622 kişiye uyuşturucudan tutuklama Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayı içinde gerçekleştirilen 9 bin 44 operasyonda 12 bin 828 kişi gözaltına alındı, bunlardan bin 622'si tutuklandı. Bu operasyonlarda 1 ton 81 kilogram eroin, 3 ton esrar başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Mart ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik bin 591 operasyonda ise 2 bin 768 kişi gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır. Bu faaliyetlerde 1 milyon 675 bin 916 paket kaçak sigara, 421 bin 64 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." Asayişin temini için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Çataklı, 2018 ile 2019 yıllarının mart ayları karşılaştırıldığında, mal varlığına karşı işlenen suçlardan oto hırsızlığında yüzde 36,9, otodan hırsızlıkta yüzde 33,1, kapkaçta yüzde 17,5, dolandırıcılıkta da yüzde 15,3 azalış olduğunu söyledi.

Evden hırsızlık olaylarında Ankara'da yüzde 55,2, İzmir'de yüzde 32,2, İstanbul'da yüzde 32,7 düşüş görüldüğüne dikkati çeken Çataklı, ülke genelindeki evden hırsızlık olaylarında ise yüzde 20,5 azalma kaydedildiğini bildirdi. Çataklı, 2018 ile 2019'un ilk 3 ayı karşılaştırıldığında evden hırsızlık olaylarında Ankara'da yüzde 62,4, İzmir'de yüzde 40 düşüş olduğu bilgisini verdi. Geçen ay ülke genelinde iki kez güven ve huzur uygulaması yapıldığını belirten Çataklı, "Bu uygulamalarda 782 bin 252 kişi kontrol edildi, aranan 5 bin 7 kişi yakalandı, 72 kayıp kişi bulundu, 2 bin 470 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 190 bin 86 araç kontrol edildi, bunlardan bin 205'ine trafikten men işlemi uygulandı ve umuma açık yerlerin denetimi de devam etti." diye konuştu. Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında mart ayında 4 bin 806 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını, bunun sonucunda tespit edilen 2 bin 426 kişi hakkında yasal işlem uygulandığını söyledi. - Düzensiz göçle mücadele

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeni ve güvenliğini sağlama görevini yürüttüklerine işaret eden Çataklı, "Ülkemize dönük maalesef düzensiz göç baskısı devam ediyor. Mart ayında bin 796'sı denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 669 düzensiz göçmen yakalanmış, 573 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, günümüz itibarıyla 319 bin 972'ye yükselmiştir. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 641 bin 344 kişidir." diye konuştu. Çataklı, "Mart ayında meydana gelen 122 ölümlü trafik kazasında 145 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 578 yaralanmalı trafik kazasında 20 bin 102 kişi yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." dedi. Bu yılın ilk 3 ayında meydana gelen 354 ölümlü trafik kazasında 419 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 bin 717 yaralanmalı trafik kazasında ise 52 bin 769 kişinin yaralandığını belirten Çataklı, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ölümlü trafik kazasında yüzde 34, ölen kişi sayısında yüzde 42, yaralanmalı trafik kazasında yüzde 11 ve yaralı kişi sayısında yüzde 13 azalma olduğunu söyledi.

Çataklı, trafik meselesine çözüm bulabilmek için başlatılan kampanya ve uygulamaların devam ettiğini anlattı. - "Seçim döneminde 9 kişi hayatını kaybetti" Seçim dönemindeki olaylara da değinen Çataklı, şunları kaydetti: "Seçim döneminde bin 531 olay meydana geldi. Bunlardan 356'sı muhtarlık seçimleriyle ilgili. Olaylarda 495 kişi gözaltına alındı, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı. 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde de 17 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Partilere yönelik 2014 seçimlerinde toplam 261 olay olmuş, 2019 seçimlerinde ise yüzde 29 azalma ile 186 olay meydana gelmiştir. Seçim günü 553 bin 95 personel görev yaptı, 6 bin 745 zırhlı araç, 757 TOMA, 126 hava aracı başta olmak üzere bütün imkan ve kabiliyetlerimizle seçimin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesi için arkadaşlarımız çaba sarf ettiler. Seçim günü ülkemizin belli bölgelerindeki olumsuz hava koşullarına rağmen gerek sandıkların gerekse sandık görevlilerinin görev yerlerine intikali, günün sonunda ise ilçe seçim kurullarına sandıkların nakli hususunda önemli bir sorunla karşılaşmadık.