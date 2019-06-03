İçişleri Bakanlığından mayıs ayı değerlendirmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki terör operasyonlarına ilişkin, "Aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 9 teröristin de bulunduğu 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında yaptığı mayıs ayı değerlendirmesinde, terörle mücadelenin, gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Türkiye'nin yıllardır en önemli gündem maddelerinin üst sırasında yer aldığını söyledi. Son yıllarda bu konuda tehdit sayısı artmasına rağmen devletin gücü, deneyimi ve uygulanan kararlı politikalar sayesinde önemli mesafe alındığını belirten Çataklı, "Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından sürdürülen kapsamlı bir operasyon var. Bu operasyonda, görev alan tüm personelimize, Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Onları Yaradan korusun, ayaklarına taş değmesin. Operasyon sırasında verdiğimiz şehitlerimize de Cenabıhak'tan gani gani rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mayıs ayında kırsal alanda 6'sı büyük, 47'si orta çaplı olmak üzere 11 bin 971 kırsal operasyon, şehirlerde bin 756 operasyon yapıldığını ifade eden Çataklı, "Bu operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 9 teröristin de bulunduğu 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39'u ölü, 57'si sağ, biri yaralı ve 44'ü teslim şeklindedir." ifadelerini kullandı. Özellikle Batman kırsalında terör örgütü mensuplarının çatışmaya girmeden güvenlik güçlerine teslim olmalarının, örgüt mensuplarının içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Çataklı, "Bu dönemde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli gözaltına alınmış, 482 kişi tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlar neticesinde, 122 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

151 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." dedi. - "Uyuşturucudan bin 577 kişi tutuklandı" Uyuşturucuyla da mücadelenin aralıksız sürdüğünü dile getiren Çataklı, şunları kaydetti: "İçişleri Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alınmış, bin 577 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda, 2 ton 292 kilogram eroin, geçen aya göre yüzde 142 artışa karşılık gelmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 78 artışı göstermektedir. 2 ton 667 kilogram esrar da aralarında bulunmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirilmiştir." - Kaçakçılıkla mücadele Önemli bir faaliyet başlıklarının da kaçakçılıkla mücadele olduğuna işaret eden Çataklı, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik mayıs ayı içerisinde bin 533 operasyonda icra edildi, 2 bin 309 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 37'si tutuklandı. Bu operasyonlarda 913 bin 934 litre kaçak akaryakıt ile 866 bin 909 kaçak sigara ele geçirildi." dedi. Asayişle ilgili çalışmalara değinen Çataklı, 2018 ve 2019'un mayıs ayları karşılaştırıldığında, mal varlığına karşı işlenen suçlardan, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 36,5 azalışla 865'ten 549'a, otodan hırsızlık olaylarının yüzde 34,4 azalışla 3 bin 931'den 2 bin 618'e, kapkaç olaylarının 288'den yüzde 4,2 azalışla 276'ya, iş yerinden hırsızlığın 3 bin 481'den yüzde 8,2 azalışla 3 bin 195'e düştüğünü aktardı.

Evden hırsızlık olaylarında, Ankara'da yüzde 36,9, İzmir'de yüzde 7,4, İstanbul'da yüzde 12,2, ülke genelinde ise yüzde 7,3'lük azalış gerçekleştiğini bildiren Çataklı, geçen ay ülke genelinde 3 kez "Kumar ve Tombala Uygulaması" ile bayram tatilinin ilk günü trafik yoğunluğu dikkate alınarak "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" olmak üzere 4 kez de asayiş uygulaması gerçekleştirildiğini belirtti. Bu uygulamalarda 935 bin 724 kişinin kontrol edildiğini, 3 bin 495 aranan şahıs yakalandığını ifade eden Çataklı, 43 kayıp kişinin bulunduğunu, 5 bin 131 kişiye adli-idari işlem yapıldığını vurguladı. İsmail Çataklı, 153 bin 384 aracın kontrol edildiğini, bin 604 aracın trafikten men edildiğini, 253 aranan aracın yakalandığını, 75 bin 349 umuma açık yerin denetlendiğini ve bunların bin 145'ine işlem yapıldığını söyledi. - Siberle mücadele Teknolojinin gelişmesiyle yeni suç türlerinin de ortaya çıktığını aktaran Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak siber suçla mücadele alanında da ciddi yatırımlar yaptıklarını ve önemli bir kapasiteye ulaştıklarını belirtti.