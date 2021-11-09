İçişleri Bakanlığından Meral Akşenere 'korucu' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o notu okudu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.

"KORUCULUKLA İŞİ OLMAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ"

Akşener'in bu açıklaması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha. Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, televizyonda boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.

Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha…



Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak!



Daha ne kadar şaşıracağız? — Muhterem İnce (@muhteremince) November 9, 2021



