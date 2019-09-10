İçişleri Bakanlığından okul çevrelerinde ve servis araçlarında sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamasında, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığından, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı.

Açıklamaya göre, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yaptı.

Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

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46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi.