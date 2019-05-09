İçişleri Bakanlığından oyunlu kural anlatımı

İçişleri Bakanlığı, bilgisayar oyunu görüntüleri ile trafikte kuralların anlatıldığı bir video paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından bir bilgisayar oyunu üzerinde yaya geçidi kurallarının anlatıldığı simülasyona ait bir video paylaştı. “Yaya geçidinde, ışık varsa ışığa uyulur. Hem ışık hem polis varsa polise uyulur. Işıksız yaya veya okul geçidinde, yaya yola adım attığında sürücü durmak zorundadır” notu düşülerek paylaşılan videoda söz konusu kurallar, bilgisayar oyunu üzerinde gösterildi.

Paylaşımda, “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” ifadeleri de yer aldı.

