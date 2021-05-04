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İçişleri Bakanlığı’ndan pazar yerleri genelgesi

04.05.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı son yayınladığı genelgede "tam kapanma" dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri 10.

00-17.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olacağını duyurdu.Tam kapanma döneminde kapalı olacak yerler arasında bulunan pazarların 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açılmasına izin verildi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine pazar yerleri konulu genelge gönderdi. Genelgede mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen yaş sebze ve meyve gibi tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Bu doğrultuda, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda "tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek" denildi.

Genelgede cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze, meyve ile fide satılabileceği, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına ise izin verilmeyeceği belirtildi.

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun göz önünde tutularak mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınacağı ve bu amaçla mevcut Pazar yerlerinin genişletileceği veya ilave pazar alanları oluşturulacağı belirtildi.

Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirileceği kaydedildi.

Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen 'mesleki faaliyet belgesi' ile 'ticari araç görevlendirme belgesini' ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı belirtildi.

DW/ SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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