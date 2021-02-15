İçişleri Bakanlığı’ndan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 718 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahısın yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün yurtiçi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde içlerinde HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonların detayı hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“PKK/KCK terör örgütünün yurtiçi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

