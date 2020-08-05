İçişleri Bakanlığı'ndan Salgınla İlgili Yeni Genelge

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarının yeniden binin üzerine çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelge yayınlayarak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yarın ülke genelinde bugüne kadar yapılmış en yoğun denetimin yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıtanın katılımıyla, pazarlardan marketlere, toplu taşımadan kafetaryalara kadar her yerde yoğun bir denetim yapılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı da yayımladığı ve 81 ile valiliğine gönderilen genelgede, izolasyon tabi tutulan kişilerin denetimlerinin sıkılaştırılacağını ve filasyon çalışmalarına vali yardımcısı ve kaymakamlar başkanlığında takip kurulları oluşturulacağını belirtti.
Maske, temizlik ve mesafe kurallarının vurgulanması istenen genelgede ayrıca düğün, nişan ve sünnet benzeri organizasyonlarda maske kurallarından taviz verilmeyeceği ifade edildi.
Bu konuda denetimlerin sıkılaştırılacağı ve bu etkinliklerin düzenlendiği mekanlarda faaliyet durdurmaya kadar varan cezalar uygulanacağı belirtildi.
Öte yandan yayımlanan genelgeye göre taziyeler de kısıtlanacak. Genelgede Toplu taziye uygulamasının olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerimiz başta olmak üzere tüm illerde; Taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmaması hususunda tekraren İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında karar alınacak” denildi. Bakanlık ayrıca taziyelerde anons edilmek üzere bir uyarı metni de yayımladı.
Kırıkkale pilot ile ilan edildi
Salgınla mücadelede alınacak yeni önlemler ve uygulamalar konusunda Kırıkkale, pilot il olarak ilan edildi. Bu çerçevede Kırıkkale’de, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak. İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak. nDenetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak. Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulacak” denildi.