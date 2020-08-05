İçişleri Bakanlığı'ndan Salgınla İlgili Yeni Genelge

Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarının yeniden binin üzerine çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni bir genelge yayınlayarak tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yarın ülke genelinde bugüne kadar yapılmış en yoğun denetimin yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıtanın katılımıyla, pazarlardan marketlere, toplu taşımadan kafetaryalara kadar her yerde yoğun bir denetim yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yayımladığı ve 81 ile valiliğine gönderilen genelgede, izolasyon tabi tutulan kişilerin denetimlerinin sıkılaştırılacağını ve filasyon çalışmalarına vali yardımcısı ve kaymakamlar başkanlığında takip kurulları oluşturulacağını belirtti.

Maske, temizlik ve mesafe kurallarının vurgulanması istenen genelgede ayrıca düğün, nişan ve sünnet benzeri organizasyonlarda maske kurallarından taviz verilmeyeceği ifade edildi.