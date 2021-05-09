İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması: İftira ve ithamları yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendiriliyor

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmız bülten talep edilen Sedat Peker'in son dönemde YouTube üzerinde yayımladığı videolarda dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Peker'in dönem dönem "iş insanı olduğunu ve bu işlerden çekildiğini" söylemesine karşın organize suça yönelik faaliyetlerinin tespit edildiği ve Nisan ayındaki operasyonun da bu kapsamda düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" denildi.

Aralarında Peker'in de olduğu 60'dan fazla kişi hakkında Nisan ayında İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Nisan ayındaki operasyon sırasında yurtdışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.