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İçişleri Bakanlığından "silah ruhsatı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "(Silah ruhsatlarıyla ilgili basında yer alan haberler) 2018'de toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir"

İçişleri Bakanlığından, bazı basın kuruluşlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba istinaden, 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair haberin gerçeği yansıtmadığı, bu dönemde 77 bin 185 silah ruhsatı verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürer'in TBMM'ye silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesi verdiği hatırlatılarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve çarpıtma bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Soru önergesine verilen cevabın açık ve net olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önergede 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir. 2018'de silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara, 26 bin 261'i silah taşıma ruhsatı, 50 bin 924'ü silah bulundurma ruhsatı olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her beş yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir. Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu Milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir."

CHP'li Gürer'in bir vakfın araştırmasına dayandırarak son dört yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69'luk bir artış olduğunu ileri sürdüğünü ancak emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında 2018'de bir önceki yıla göre silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 düşüş olduğunun açıkça görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bilindiği üzere silah ruhsatları 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verilmektedir. Daha önce Bakanlığımızda olan silah ruhsatı verilme yetkisi, valiliklerimize devredilmiştir."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı

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