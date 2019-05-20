İçişleri Bakanlığı’ndan 'silah ruhsatı' açıklaması

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında, yer alan 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, '273 bin 447 silah ruhsatı rakamı, sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir' denildi.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba istinaden, basında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Bakanlık ile ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince TBMM’ye sunulan yazılı soru önergelerine verilen cevapların bazı milletvekillerince çarpıtılarak basınla paylaşıldığı belirtildi.

'DAHA ÖNCEKİ YILLARI DA KAPSAYAN TOPLAM SİLAH RUHSATLARINI İÇERMEKTEDİR'

13 Mayıs 2019 tarihinde çıkan 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair haberlerin gerçek dışı bilgiler içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Süleyman Soylu’nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi’ne verdiği cevaba istinaden, bazı basın yayın organlarında, 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir. Oysaki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta, 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir' ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir."

Açıklamada, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine, verilen cevabın da bugün bazı basın yayın kuruluşlarında gerçek dışı verilerle servis edildiği vurgulandı.

'BİLGİLER MANİPÜLE EDİLİYOR'

Basında yer alan rakamların gerçekle alakasız abartılı maliyet rakamları olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Basına verilen bilgilerde, 'Değişik firmalardan alınan silahların toplam maliyetinin 3 milyar 469 milyon 320 bin TL ödendiğine' dair gerçekle alakası olmayan, tamamen abartılı maliyet rakamı yer almıştır. Oysaki söz konusu soru önergesine verilen cevap incelendiğinde, 'Üç farklı firmadan alınan silahların toplam maliyetinin 34 milyon 693 bin 200 TL' olduğu açıkça görülmektedir. Gerçek maliyetin 100 katı olan 3 milyar 469 milyon 320 bin TL rakamını basın ile paylaşmak, bilginin nasıl çarpıtılarak manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır" denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yürütülen çalışmalarla ilgili her zaman şeffaflıktan yana olduğunun kaydedildiği açıklamada, kasıtlı bir şekilde son zamanlarda sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak davranış biçimlerinin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

