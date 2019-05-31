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İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 21:18 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bazı internet sitelerinde, Silivri Cezaevi'nin adının ‘Kınalı Cezaevi’ olarak değiştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, bazı internet sitelerinde, Silivri Cezaevi'nin adının ‘Kınalı Cezaevi’ olarak değiştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Silivri Cezaevi'nin adının ‘Kınalı Cezaevi’ olarak değiştirileceğini söylediği yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, Bakan Soylu'un Silivri'de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, muhtarlarca cezaevinin isminin değiştirilmesi yönünde bir talepte bulunulduğu aktarıldı. Ayrıca, Soylu'nun muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ilettiği, mahalle muhtarlarından gelen talebin iletilmesinin dışında, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesinin olmadığı vurgulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı internet sitelerinde; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun Silivri Cezaevi'nin adının 'Kınalı Cezaevi' olarak değiştireceğini söylediği yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur; Sayın Bakanımızın, Silivri’de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda muhtarlar tarafından, Sayın Bakanımıza, cezaevinin isminin değiştirilmesini isteyen bir talepte bulunulmuştur. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e iletmiştir. İnternet sitelerine yansıyan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Sayın Bakanımızın, mahalle muhtarlarından gelen bir talebi iletmesinin dışında Silivri Cezaevi’nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesi olmamıştır.”

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