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İçişleri Bakanlığı'ndan sınır kapılarındaki giriş-çıkışlarla ilgili genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından, Türk ve Yabancı Ülke Vatandaşlarının Sınır Kapılarından Giriş/Çıkışları ile ilgili genelge yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan sınır kapılarındaki giriş-çıkışlarla ilgili genelge

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayınlanan genelgede, 9 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girişi ile Türk vatandaşlarının ülkeden çıkışı konularının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığınca Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye’ye giriş/çıkışlarını düzenleyen genelgenin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, hava yolu ile yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin sürecin Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının koordinesinde yönetileceği ifade edildi.

Genelgede, "Ülkemize giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacaktır. Sağlık kontrolü sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz olarak PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir" denildi.

(İHA)

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