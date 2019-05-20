HABER

İçişleri Bakanlığından "soru önergesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: - "Bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığımızın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun '2015-2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğünün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine' verdiği cevap da kamuoyuna çarptırılarak servis edilmiştir"

İçişleri Bakanlığından, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığın, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun "2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine" verdiği cevabın kamuoyuna çarptırılarak servis edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığıyla ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerine cevapların Bakanlıkça verildiği bildirildi.

Birçok milletvekilince bu cevapların basına doğru servis edilirken, bazı milletvekillerinin kimi zaman çarpıtılarak kimi zaman anlamından kopartılarak kimi zaman da tahrif edilerek kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde basınla paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi'ne verdiği cevaba istinaden, 13 Mayıs'ta bazı basın yayın organlarında, '2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine' dair gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir. Oysa ki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir."

Açıklamada, ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Yine bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığımızın CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun '2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine' verdiği cevap da kamuoyuna çarptırılarak servis edilmiştir. Basına verilen bilgilerde 'Değişik firmalardan alınan silahlara toplam 3 milyar 469 milyon 320 bin lira ödendiğine' dair gerçekle alakası olmayan, tamamen abartılı maliyet rakamı yer almıştır.

Oysa ki söz konusu soru önergesine verilen cevap incelendiğinde 'Üç farklı firmadan alınan silahların toplam maliyetinin 34 milyon 693 bin 200 lira olduğu açıkça görülmektedir. Gerçek maliyetin 100 katı olan 3 milyar 469 milyon 320 bin lira rakamını basınla paylaşmak, bilginin nasıl çarpıtılarak manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır. Bakanlığımız yürüttüğü çalışmalarla ilgili her zaman şeffaflıktan yana olmuş, hiçbir zaman kamuoyundan bu tür bilgileri gizlememiştir. Ancak kasıtlı bir şekilde son zamanlarda sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak bu davranış biçimlerini kamuoyuyla paylaşmayı bir görev biliyor saygılarımızı sunuyoruz."

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Klasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar, tarihi kervansaraydaKlasik otomobil, motosiklet ve antika sobalar, tarihi kervansarayda
Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktıTehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama çarpıltılma İçişleri Bakanlığı soru önergesi

En Çok Okunan Haberler

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

İstanbul seçimi açıklaması: Duruma göre...

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Demet dayanamadı! 'Kız bir nazar boncuğu tak!'

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Malkara'da tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Tehlikeli gerilim! Cinayet sonrası mahalle ayağa kalktı

Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Emrah Serbes için tarih belli oldu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.