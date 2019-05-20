İçişleri Bakanlığından, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında Bakanlığın, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun "2015- 2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine" verdiği cevabın kamuoyuna çarptırılarak servis edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığıyla ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerine cevapların Bakanlıkça verildiği bildirildi.

Birçok milletvekilince bu cevapların basına doğru servis edilirken, bazı milletvekillerinin kimi zaman çarpıtılarak kimi zaman anlamından kopartılarak kimi zaman da tahrif edilerek kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde basınla paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bakanımız Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Silah Ruhsatlarıyla ilgili Soru Önergesi'ne verdiği cevaba istinaden, 13 Mayıs'ta bazı basın yayın organlarında, '2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine' dair gerçek dışı bilgilere yer verilmiştir. Oysa ki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibariyle 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir.' ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir."