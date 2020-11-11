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İçişleri Bakanlığı’ndan Tedbirler Kapsamında Sigara Yasağı

11.11.2020 23:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle kalabalık caddelerde sigara içilmesini yasakladı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili yasağın ise il özelinde yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi

İçişleri Bakanlığı’ndan Tedbirler Kapsamında Sigara Yasağı

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle kalabalık caddelerde sigara içilmesini yasakladı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili yasağın ise il özelinde yapılacak incelemeler sonucunda İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği bildirildi.

Genelgeye göre Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sigara içmek yasak olacak. Yasağın olduğu yerler valilik ve kaymakamlıklarca açıklanacak.

Karara gerekçe olarak salgının solunum yoluyla kolayca bulaşabilmesi gösterildi.

Genelgede, ‘‘Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek’’ denildi.

Genelgenin ikinci maddesi ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili. Bu maddede ‘‘Yine daha önce illere gönderilen genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda Valilerce; koronavirüs salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00 -16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak’’ ifadeleri kullanıldı.

Alınan kararların gelişmelere bağlı olarak belirli aralıklarla gözden geçirileceği, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlamanın aynı usulle kaldırılacağı kaydedildi.

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