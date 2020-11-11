İçişleri Bakanlığı’ndan Tedbirler Kapsamında Sigara Yasağı

İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle kalabalık caddelerde sigara içilmesini yasakladı. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili yasağın ise il özelinde yapılacak incelemeler sonucunda İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirleneceği bildirildi.

Genelgeye göre Perşembe gününden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, meydanlarda, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sigara içmek yasak olacak. Yasağın olduğu yerler valilik ve kaymakamlıklarca açıklanacak.

Karara gerekçe olarak salgının solunum yoluyla kolayca bulaşabilmesi gösterildi.

Genelgede, ‘‘Daha önce valiliklere gönderilen genelge ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldü. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşıyor. Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilecek’’ denildi.