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İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


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KCK operasyon PKK

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