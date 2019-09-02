Talimata göre, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri" düzenlenecek.

81 ile yollanan talimatta okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirleri sıralandı.

İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken okul servis araçlarının sürücülerine ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla 81 ile "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı gönderildi.

Trafik yoğunluğu da dikkate alınarak 9 Eylül'de denetimlerle yakalanma riski algısını artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmak için bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek üzere 9-13 Eylül'de yoğunlaştırılmış şekilde okul servis araçlarına yönelik özel denetim yapılacak.

"Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında trafik kuruluşları eğiticileri tarafından okullarda trafik güvenliği konusunda öğrencilerin uygulamalı ve teorik dersler alması sağlanacak.

Gönüllülere "okul geçidi görevlisi eğitimleri", 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 134'üncü ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 178'inci maddesi doğrultusunda "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında da tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.

İl milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde okul idareleriyle irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek.

Okul idareleriyle irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınmasına yönelik ekip veya personel görevlendirilecek.

Servis araçlarındaki rehber personelle okullarda okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler, tespit ettikleri trafik kuralı ihlallerine ilişkin "trafik kural ihlali tespit/ihbar tutanakları" düzenleyecek.

Trafik birimlerince kontrolü yapılan tutanaklarla "trafik idari para cezası karar tutanağı" düzenlenecek. Karar tutanakları üzerine "Trafik kural ihlaliniz, okul servis aracı rehber personelince/okul geçidi görevlisince tespit edilmiştir." şeklinde şerh yazılması/kaşesinin vurulması sağlanacak.

- Yayalara yol vermeyen sürücüler affedilmeyecek

Kolluk birimlerince yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Okul ve çevresinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme bindirme cepleri, aydınlatma, okul önü bariyerleri, butonlu sinyalizasyon sistemleri gibi fiziki tedbirler kontrol edilerek eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.