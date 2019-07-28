İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "Göçmen kaçakçılığı", "Kiralık araç firmaları" ve "Günübirlik kiralanan evler" uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Günübirlik kiralık evlere yönelik uygulamada, Kimlik Bildirim Sisteminde önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 9 bin 148'inin kayıt altında olduğu belirlenirken 89 ev ise kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklunun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KİHBİ) kontrolleri yapıldı.