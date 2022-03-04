İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere Covid-19 genelgesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca Covid-19 tedbirleri kapsamında hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.

Genelgede maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanmasının 3 Mart 2022 tarihi itibarı ile sonlandırıldığı belirtildi.

Genelgeye göre bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak. Ancak yeni bir karar alınıncaya kadar; "okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına" devam edilecek.

HES KODU SORGULAMASI SONA ERDİ

Ayrıca alışveriş merkezleri, tiyatro halı saha gibi belirli alanlara girecek kişilere ya da otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacaklara yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının da 3 Mart 2022 tarihi itibarı ile sona erdirildiği açıklandı. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda negatif PCR test sonucu ibrazının da istenmeyeceği belirtildi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞLERE DAİR KURALLAR

İçişleri Bakanlığı genelgesinde Türkiye'ye girişlerle ilgili de açıklamalar yer aldı. Genelgede "Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır" denildi.

Genelgeye göre kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapanlardan ise herhangi bir belge istenmeyecek. 12 yaş altındaki çocuklar, ülkeye girişlerinde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için de uçak mürettebatı ve kilit personel SARS-­CoV-­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.



