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İçişleri Bakanlığından valiliklere "düğün" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi - Genelgeye göre, düğün ve nişan gibi törenler öncesinde, silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alacak - Valilikler, kutlama organizasyonlarında havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkarabilecek - "Mutluluğa Kurșun Sıkma, Geleceği Karartma" yazılı afişler asılarak farkındalık oluşturulacak

İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğunun vurgulandığı genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi.

Alınması gereken tedbirlerin aktarıldığı genelgeye göre, valilikler, düğün, nişan gibi kutlamalarda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alacak.

Organizasyonlara davetli olarak katılan ve ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkında soruşturma açılacak.

Muhtarlar da bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek.

- "Mutluluğa Kurșun Sıkma Geleceği Karartma" afişi

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda, havaya ateş açılmamasına, silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanacak "Mutluluğa Kurșun Sıkma, Geleceği Karartma" yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak.

Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespitinde hakkında disiplin işlemi başlatılacak.

Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına dikkat edilecek.

Öte yandan Bakanlık, düğün, nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı da verdi.

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