İçişleri Bakanlığınca, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğunun vurgulandığı genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi.

Alınması gereken tedbirlerin aktarıldığı genelgeye göre, valilikler, düğün, nişan gibi kutlamalarda silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alacak.

Organizasyonlara davetli olarak katılan ve ihbar, tutanak altına alma ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyen kolluk görevlileri hakkında soruşturma açılacak.