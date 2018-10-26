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İçişleri Bakanlığı'ndan, Valiliklere "Düğün" genelgesi (Arşiv görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.  Genelgeye göre, bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak.

İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

Genelgeye göre, bundan sonra düğün, nişan öncesi havaya ateş açılmayacağına dair taahhütname alınacak. Davetli bile olsalar havaya ateş edilmesine müdahale etmeyen kolluk kuvvetine soruşturma açılacak. Muhtarlar, havaya ateş açılan düğün ve nişanları anında kollluk kuvvetlerine bildirecek. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Açık alandaki kutlamalara farkındalığı artırıcı afişler asılacak. Valilikler, kutlama organizasyonlarında, havaya ateş açılmasını engellemek için genel emir çıkarabilecek.

Görüntü dökümü

-Düğünde havaya ateş edilmesinden ARŞİV GÖRÜNTÜ

ANKARA (DHA)

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