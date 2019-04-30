İçişleri Bakanlığı'ndan 'yaya önceliği- güvenliği' genelgesi

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine, 'yaya önceliği- güvenliği' genelgesi gönderildi. Genelgeye göre, emniyet ve jandarma trafik birimleri, yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimlerini artıracak. Tüm kolluk birimleri, görev sırasında veya dışında 'trafik kural ihlali tespit tutanağı' düzenleyebilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelgede, 2018 yılında, ülke genelinde toplam 1487 yayanın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık yüzde 17'si, yayaya çarpma şeklindeyken, toplam ölümlerin ise yüzde 22,3'ünü yayaların oluşturduğu kaydedildi. Genelgede, 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde, sürücülere 'görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme' yükümlülüğü hatırlatıldı.

'YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK YILI'

Genelgede, 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildiğine dikkat çekildi. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılıp, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve durarak, yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla kara yolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan 'önce yaya' ikonlarının araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarına çizdirilmesi yönünde talimatlandırıldığı belirtildi.

Bakanlık, 81 ile gönderdiği genelgede, tüm yol kullanıcılarının, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunda 'yaya önceliği' algısının güçlendirilerek yaya kazalarının azaltılması ve yaya güvenliğinin sağlanması konusunda yapılması gereken çalışmaları sıraladı.

EKSİK VE YENİLENMESİ GEREKEN İŞARETLEMELER TAMAMLANACAK

Genelgeye göre, ışıklı ve trafik görevlisi bulunan kavşaklarda yayaların ışık ve görevlinin talimatına göre hareket etmesi gerektiği vurgulanacak. Yaya- okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilerek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordine sağlanacak. Sürücülerin bu geçitlere yaklaşırken dikkatlerini çekmek amacıyla 'önce yaya' ikonlarının yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm geçitlere uygulanması sağlanacak. Yaya/okul geçitlerinde aylık çalışma programlarında her ekip için görevlendirme yapılarak sürekli, etkin ve yoğun şekilde denetimler gerçekleştirilecek.

KALDIRIM PARKINA İZİN YOK

Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyecek. Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmesine/farkedilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimler artırılacak. İllerimizde 'Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla oluşturulan 'Yaşam Tüneli' bulunan alanlarda sürücülere/yolculara emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine değiştirilemez etkisi ve 'yaya önceliği- güvenliği' konularında bilgilendirme faaliyeti yürütülecek.

TÜM KOLLUK BİRİMLERİ SORUMLU

Ayrıca genelgede, trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan kural ihlallerinin tespit edilmesinde, tüm kolluk personeli, görev sırasında ve dışında sorumlu olacak. Bu kapsamda görevli bir kişi, yaya önceliği konusunda kurallara uymayan sürücülerle ilgili 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' düzenleyebilecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

1 Mayıs 2019 tarihinden başlayarak yıl boyunca özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere bütün günlerde, tüm birimlerde çalışan emniyet ve jandarma personelinin cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme-makas atma ihlallerinin yanında, 'yaya önceliği' konusunda seferberlik ruhuyla topyekun etkin olarak denetimler yapılacak. Yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak için bilgilendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel ve sosyal medyada paylaşılacak.

GÖRSELLER, TEMMUZ'A KADAR TAMAMLANACAK

Yaya önceliğine vurgu yapan, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların mayıs ve haziran aylarında da kararlılıkla sürdürülerek, kara yolu üzerine çizilen 'önce yaya' ikonlarının 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlanması için ilgi mülki idare amirleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak.



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