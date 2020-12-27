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İçişleri Bakanlığı’ndan yeni yılbaşı genelgesi

27.12.2020 17:09 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan yeni yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekânda yılbaşı partisi ya da kutlaması yapılmasına izin verilmeyecek. Genelgede yılbaşı kutlamalarının yapılmamasının bir ''tercih'' değil; bir ''zorunluluk'' olduğu belirtildi.

Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve Covid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi tarafından 24 saat takip edilecek.

Ayrıca genelgede "Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak" denildi.

Genelgeye göre başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların "tam mesai" çalışacakları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı ifade edildi.

Genelgede ayrıca "Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak" denildi.

80 saat sokağa çıkma yasağı

Aralık ayı ortasında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ülke genelinde 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21'den 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

DW / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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