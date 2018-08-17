İçişleri Bakanlığından yönetmelik değişikliği

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikte adaylara ilişkin aranan şartlar bölümünde yaş sınırı ile ilgili maddelerdeki "31 Aralık" ibareleri "1 Ocak" olarak değiştirildi. Buna göre, PAEM'e başvuracak emniyet mensubu adaylarının sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 45 yaşından, emniyet mensubu olmayan adayların ise 30 yaşından gün almamış olmaları gerekecek.
Ayrıca söz konusu değişikle aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesinde yer alan şahsen müracaatta istenilen belgelere ilişkin birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi de yürürlükten kaldırıldı.
Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!
Güney Amerika ülkelerinde 4 uçak, bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas ile kritik görüşme
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum