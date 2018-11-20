Bakanlık, ülkesine geri dönenlerin bir yıl boyunca ikamet masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu.Almanya'da Federal İçişleri Bakanlığı, mültecilerin ülkelerine geri dönmesini teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya için bir afiş hazırlayan Bakanlık, aralık ayının sonuna kadar ülkelerine geri dönenlerin bir yıllık kira giderlerinin karşılanmasını taahhüt etti. "Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi! - Gönüllü geri dönüş” başlıklı afişte, "31 Aralık 2018'e kadar on iki aya kadar ek olarak ikamet masraflarının karşılanmasını garantileyin” ifadeleri yer aldı. Afişte, Rusya, Türkiye, Irak, Hindistan, Lübnan, Afganistan gibi ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir motife de yer verildi. Yedi dildeki afiş Federal Göçmen Mülteci Dairesi'nin (BAMF) internet sitesinde de yer aldı. Afiş aynı zamanda Almanya'nın çeşitli yerlerinde tren garları gibi kamuya açık alanlardaki reklam panolarına asıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, kampanya bakanlığa yarım milyon euroya mal oldu.

Kampanyaya tepkiler Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın bu kampanyası tepkiyle karşılandı. Mültecilere yardım örgütü Pro Asyl'in hukuk birimi başkanı Bernd Mesovic, afişin "zevksiz” ve "yaz sonu ve kış sonu indirimlerinin toplamı” gibi olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu üyesi Sven Giegold da "İnsanların kaderleri otomobiller, banka hesapları ve cep telefonu kontratları gibi görülüyor. Geri dönüş bir ürün değildir'” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yeşiller'in federal meclis grup başkan yardımcısı Konstantin von Notz ise "Federal İçişleri Bakanlığı'nın son kampanyası kış sezon sonu indirimlerini çağrıştırıyor” dedi. Kampanyaya sosyal medyada da sert tepkiler geldi. Bir kullanıcı, Twitter hesabı üzerinden kampanyayı "iğrenç” olarak nitelendirdi. Diğer bir Twitter kullanıcısı ise İngilizce paylaştığı Twitter mesajında, "İçişleri Bakanlığı'nın bu sinik kampanyası beni Almanya'ya dönmeme konusunda ciddi olarak düşündürüyor” ifadelerini kullandı.