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  4. İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathan

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathan

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması istenildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması istenildi.

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