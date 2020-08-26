İçişleri Bakanlığı'nın kutlamalara "sınırlama" getirmesine tepkili olan CHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı nasıl kutlayacak?

Genelgede kutlamaların, "Pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programının; TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirileceği" belirtilirken tebriklerin kabulu programı ve resepsiyon düzenlenmeyeceği, şehitlik ziyaretlerinin de yine en az katılımla gerçekleştirileceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla kutlamalara yasaklama değil, sınırlama getirildiğini savunsa da, kararı "yasaklama" olarak nitelendiren CHP, partili belediye ve örgütlerine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pandemi koşullarına ilişkin önlemler alınarak "coşkuyla" kutllanması talimatı verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Çağ gazetesine yaptığı açıklamada kısıtlama getirilmesine, AKP'yi kastederek, "Cumhuriyet ile cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" sözleriyle tepki gösterirken CHP'li belediye ve il örgütlerinin bayramı milletle birlikte kutlayacağını açıkladı.

Bu tutuma en sert tepki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'den geldi. CHP'li çok sayıda yönetici milletvekili; Ayasofya'da toplu namaz kılınması, 15 Temmuz etkinlikleri, Türkler'in Anadolu'ya girdiği Malazgirt Savaşı'nın yıldönümü nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler düzenlenirken 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının çelişki olduğuna dikkat çekti.

BBC Türkçe'ye kutlama etkinlikleri hakkında bilgi veren Torun, partili belediyelerin düzenleyeceği etkinliklerin bir "alternatif kutlama programı" olarak değerlendirilemeyeceğini, 30 Ağustos'ta milli bayram ruhunun en iyi şekilde yaşatılmasına dönük programlar hazırlandığını vurguladı. İktidarın, geçmişten bu yana milli bayramlarla ilgili "mazeretler" ortaya koyduğunu savunan Torun, "Onların zaten ya başı ağrır ya çeşitli mazertler ortaya koyarlar. Geçmişte de bu mazeretlere hiç takılmadık şimdi de takılmayacağız" görüşünü dile getirdi. Partili belediyelerin, olanakları ölçüsünde, pandemi koşullarını dikkate alarak etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Torun, belediye olmayan yerlerde de parti örgütlerinin etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi.

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da tüm il örgülerine gönderdikleri genelgeyle, CHP'nin belediyesi olmayan yerlerde de örgütlerin kutlama etkinliği düzenleyeceğini ifade etti. Salıcı'nın verdiği bilgiye göre belediyeler ve parti örgütlerinin katılımıyla, 30 Ağustos akşamı fener alayı düzenlenecek. Konser, söyleşi, sergi gibi haftaya özgü etkinlikler yüzyüze yapılmayacak, olanaklar ölçüsünde, "sanal tur"lar ya da sosyal medya, tv üzerinden yayınlarla gerçekleştirilecek.