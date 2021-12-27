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  4. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına İmamoğlu'ndan yanıt

İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına İmamoğlu'ndan yanıt

27.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'deki işe alımlarla ilgili özel teftiş kararına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem" şeklinde tepki gösterdiİçişleri Bakanlığı, dün akşam "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle iltisaklı/ irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine durumun soruşturulması için 'özel teftiş' başlatıldığını" açıkladı.

Açıklamada "İBB'nin bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının Gülen yapılanması ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler olduğu" öne sürüldü.

Bakanlığın İBB'ye ilişkin özel teftiş başlatma kararına CHP cephesinden ise sert tepkiler geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakanlığın kararının İBB'ye bir saldırı olduğunu belirterek "İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem. Suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki; İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "özel teftiş" kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, sözlerini "Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma!" şeklinde sürdürdü.

"Bakanlığın açıklaması çelişkili"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye karşı "kumpas" peşinde olduğunu savundu.

Özel, Bakanlığın açıklamasının çelişkili olduğuna dikkat çekerek "Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi, sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun" ifadelerini kulandı.

"Çalışanlarımız zan altında"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır. İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır" açıklamasını yaptı.

İBB açıklaması, "Terör bağlantılı' kişiler ortada gezip kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB'nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır" şeklinde devam etti.

ANKA,DHA/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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