HABER

İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif görüşülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta başlanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta başlanacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 24 Ekim'de başlayan bütçe maratonu 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Bu çerçevede bu hafta sırasıyla Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cuma günü de Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Gelir Bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Komisyonda 2020 yılı bütçesi görüşmeleri tamamlanmış olacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT YAPISI DEĞİŞİYOR
Geçen hafta, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine Salı günü Genel Kurul'da başlayacak. Temel Kanun olarak 5 bölüm halinde görüşülmesi planlanan teklifin iki hafta da tamamlanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 95 maddeden oluşuyor.
Meclis’te, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP grupları yapılacak, liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
OTİZM KOMİSYONU RAPORUNU SUNACAK
Öte yandan, bu hafta TBMM Down Sendromu, Otizm Ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporu Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımı
Bakan Selçuk ve Bakan Pekcan’ın taktir ettiği öğretmen girişimciliğiyle Türkiye’ye örnek olduBakan Selçuk ve Bakan Pekcan’ın taktir ettiği öğretmen girişimciliğiyle Türkiye’ye örnek oldu

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

TRT muhabiri gözyaşları içinde okudu: Hayatımın en zor konuşmasıydı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

'Bana göğüslerini çekip at' diyen takipçisini ifşa etti

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım paylaşımı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Her ortamda tartışmaya hazırım

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Tartışmaya hazırım

AK Parti'li Turan'dan CHP'ye olay gönderme! 'Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP'

AK Parti'den olay gönderme: Game of CHP

Fahrettin Altun: “Milletimizin vicdanına havale ediyoruz”

'Beştepe'ye giden Muharrem İnce' iddialarına bir yanıt daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.