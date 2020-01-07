İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131:"Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bug\u00fcn ABD uyruklu 1 YTS, \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERModel ya\u011fmuruna devam! T\u00fcrkiye'ye giri\u015f h\u0131zland\u0131...\u00c7\u0131\u011f d\u00fc\u015fen yolda mahsur kalanlar kurtar\u0131ld\u01312 haftad\u0131r s\u00fcr\u00fcyor! Sular alt\u0131nda
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