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  4. İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı:"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün ABD uyruklu 1 YTS, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

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